إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة بالسلام للمحاكمة

أمرت نيابة السلام اليوم الأحد، بإحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة وبيعها بالسلام لمحكمة الجنايات.وذكر أمر الإحالة ان المتهمين "ررف.ف، رضا.ع، علاء.م" عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وزنت كيلو و٣٠٠ جرام من مخدر الحشيش، ٧٠٠ جرام من مخدر الاستروكس.وأقر المتهمين بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط ٣ أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.