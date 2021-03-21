لقاء الخميسي تشارك جمهورها أغنية احتفالا بعيد الأم

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، الجماهير الاحتفال بعيد الأم من خلال الغناء لوالدتها في مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام".وغنت الخميسي "صباح الخير يا مولاتي"، وكتبت: "كل سنة وإنتي أمي وحبيبتي وصاحبتي وسندي وقوتي وصبري".وتابعت: "كل ثانية وانتي بخير وصحة وسلام وراحة بال يأغلى الناس وكُل الناس يا أُمي، صباح وانتي الصباح، كل لحظة وأمهات مصر والعالم منورين حياتنا".وتألقت الخميسي في الظهور بإطلالة أنيقة، و"ميك أب" صباحي يظهر جمالها وتسريحة الويفي لشعرها.