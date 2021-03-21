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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 13681 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

الأحد 21/مارس/2021 - 11:24 ص
ضبط 13681 شخصًا لعدم
ضبط 13681 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الداخلية في ضبط 13681 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13605 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 76 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 566 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 195 قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بإجمالى مضبوطات 1210 شيش.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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