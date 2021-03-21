الفلبين ترصد 200 سفينة صينية قرب شعب مرجانية متنازع عليها

أعلنت قوة مهام حكومية فلبينية اليوم الأحد، أنه تم رصد أكثر من 200 سفينة عسكرية صينية راسية قبالة شعب مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.وقالت قوة المهام الوطنية لغرب بحر الفلبين إن قوات خفر السواحل رصدت السفن في 7 مارس الجاري قبالة شعب ويت صن المرجانية، التي تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة للفلبين والجرف القاري.وأضافت "على الرغم من صفاء الطقس في ذلك الوقت، لم تظهر السفن الصينية أي أنشطة صيد حقيقية، كما أنها كانت تضىء الأنوار البيضاء خلال الليل".وأعربت القوة عن قلقها بشأن الضرر البيئي الذي يمكن أن تسببه السفن للشعب المرجانية في المنطقة، بالإضافة إلى الخطورة التي يمكن أن تسببها لسلامة الملاحة في المنطقة.