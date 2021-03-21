عابد: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على التغيير وتحمل المسئولية

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية وكل أم مصرية في عيدها اليوم، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كافحت على مر التاريخ وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسئولية وإثبات نفسها في مختلف المجالات، والمجتمع المصري وضع المرأة في مكانة عالية واحتفظ لها بقيم الاحترام والتقدير والبر والمودة لكل إمرأه وأم مصرية، مؤكدا أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة اليوم خير دليل على أن الرئيس الداعم الأول للمرأة المصرية منذ زمن بعيد.وأكد عابد، في بيان، أهمية الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في معركة التنمية، استمرارًا لدورها التاريخي في الدفاع عن الوطن في مواجهة كافة التحديات، مشيرًا إلى تقديره للدعم الذي حظيت به المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصة على أهمية تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.وأشار النائب إلى أن في عهد الرئيس السيسي أصبح لدينا 8 وزيرات وبرلمان 2021 جاء ليسجل أعلى نسبة تاريخية لتمثيل المرأة في الحياة السياسية، حيث بلغت مقاعد المرأة 162 مقعدًا، وهي نسبة غير مسبوقة في التاريخ البرلماني، وأيضا لدينا 20 نائبة في مجلس الشيوخ، وتوجت جهود الرئيس لتمكين المرأة مؤخرا بتعيينها في مجلس الدولة، ما يعد انتصارا للمرأة وانعكاسا لاهتمام القيادة السياسية لتشجيعها على الانخراط في الحياة السياسية والعملية، وهذا يرجع لإيمان الرئيس والدولة المصرية بأهمية دور المرأة وحرصه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل لرفعة الوطن.