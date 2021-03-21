طراز معماري.. «العدل» تطور المحاكم لرفع كفاءتها

"طراز معماري لمجمع محاكم عابدين"



"تحفة معمارية بتطور مجمع محاكم مصر الجديدة"



"مجمع محاكم الجلاء وتطويره للحفاظ على التراث"



مراحل تطوير المحاكم



"المرحلة الثانية"



"المرحلة الثالثة"



تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، العمل على إنهاء المرحلة الثالثة من الخطة التي وضعتها لترميم المحاكم على مستوى الجمهورية وتطويرها بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، من أجل تقديم أفضل خدمة للمتقاضين، وإعادة المحاكم إلى رونقها، ورفع كفاءة المبانى من الداخل والخارج وقاعات الجلسات وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات.وخلال الأيام الماضية افتتحت الوزارة العديد من المحاكم في إطار تنفيذ خطة الوزارة المتكاملة لتطوير المحاكم والارتقاء بمقار ودور العدالة لتهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين على مستوى الجمهورية.عملت الوزارة خلال تجديد مجمع محاكم عابدين، علي القيام بترميم المبني على أحدث مستوى، والذي يتسم بالطراز المعمارى المواكب لمنطقة وسط البلد، وما يشهده ميدان التحرير ومنطقة مصر الخديوية من تطوير.وشهد المجمع لأول مرة منذ إنشائه في ثلاثينيات القرن الماضي، أعمالًا لرفع الكفاءة، وروعى خلال تنفيذ أعمال التطوير المحافظة على الطراز المعماري الفريد الذى يتميز به المجمع.ويضم المبنى عدة محاكم وهي: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بدرجتيها، ومحكمة عابدين الجزئية، ومحكمة عابدين وقصر النيل لشئون الأسرة، بالإضافة إلى نيابتي عابدين وقصر النيل الجزئيتين، كما يضم المبنى قاعتين للجنايات ومكتبًا أماميًا للعمل الإداري المميكن.كما افتتحت الوزارة الأسبوع الماضي مجمع محاكم مصر الجديدة والذي يعتبر تحفة معمارية، تم ترميمه على أعلى طراز، وتهيئته لاستقبال الخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وأتيح من خلاله ماكينات لاستخراج شهادات المحاكم عن بعد لأول مرة، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.كما تواصل الوزارة متابعة أعمال ترميم مجمع محاكم الجلاء، وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على النحو الذي يتناسب مع المترددين عليه وطبيعة عمل المحكمة.ويجري العمل على رفع كفاءة المجمع للحفاظ على التراث الذي يتمتع به وتطويره بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات العصر من التطور التكنولوجي وغيرها من الوسائل، حيث من المقرر رفع الكفاءة والتطوير من خلال إدخاله ضمن منظومة المحاكم المميكنة لمواكبة التحول الرقمي.افتتحت وزارة العدل خلال الفترة الماضية، عددا كبيرا من المحاكم، قدر بنحو 207 محكمة خلال مرحلتين، حيث انتهج المستشار عمر مروان وزير العدل خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات وذلك على ثلاث مراحل حيث شملت المرحلة الأولى محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020.ونفذت وزارة العدل المرحلة الثانية من الخطة خلال الفترة من 2 مارس 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 وشملت محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.فيما تواصل الوزارة تنفيذ المرحلة الثالثة والتي بدأت من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس 2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.