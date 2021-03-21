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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإسكندرية للأدوية» تستهدف 208 ملايين جنيه أرباحًا في العام الجديد

الأحد 21/مارس/2021 - 10:24 ص
الدكتور علاء دراز،
الدكتور علاء دراز، رئيس شركة الإسكندرية للأدوية
أسامة الشندويلي
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قال الدكتور علاء دراز، رئيس شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، إن الجمعية العامة العادية للشركة ستناقش يوم 27 مارس الجاري، الموافقة على مشروع الخطة الاستثمارية والموازنة التقديرية عن عام 2021.

وأضاف «دراز»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2021-2022، بمستهدف 208 ملايين جنيه أرباحًا، و1.44 مليار جنيه إيرادات نشاط.

وأشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 79 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 85.26 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضح أن إيرادات الشركة ارتفعت خلال الستة أشهر لتسجل نحو 580.21 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 531.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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