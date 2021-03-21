كويكب يتحرك نحو الأرض بسرعة «غير عادية»

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن أكبر كويكب، الذي من المتوقع أن يصل إلى أقرب نقطة من الأرض هذا العام، سوف يمرق بسرعة هائلة وهو على مسافة آمنة اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية اليوم.وتشير تقديرات العلماء إلى أن الكويكب يبلغ عرضه ما بين 1300 و2230 قدما وسيكون الكويكب، المعروف باسم "2001 إف 032" على مسافة 1.25 مليون ميل أي أكثر خمس مرات من المسافة ما بين الأرض والقمر، خلال وصوله لأقرب نقطة من الأرض.وسيتحرك الكويكب بسرعة أكبر بكثير من معظم الكويكبات التي اقتربت من الأرض، حيث تبلغ سرعته 77 ألف ميل في الساعة.وسيصل الكويكب إلى أقرب نقطة من الأرض في الساعة الثانية عشرة وثلاث دقائق مساء بالتوقيت المحلي.وكان علماء الفضاء قد طمأنوا سكان كوكب الأرض بشأن اقتراب أكبر كويكب هذا العام اليوم الأحد من أقرب نقطة من الأرض، وأشاروا إلى أن ذلك لا يشكل أي تهديد.