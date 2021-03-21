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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

الأحد 21/مارس/2021 - 03:53 ص
السلطات الروسية
السلطات الروسية
عبير سليم
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سمحت السلطات الروسية، مساء السبت، لطلاب مجموعة من الدول الأجنبية، بينها 3 عربية، للعودة إلى روسيا بهدف مواصلة الدراسة.

وقالت الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، في بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم": "إن الحكومة أصدرت تصريحا للطلاب الأجانب بالعودة إلى روسيا لمواصلة الدراسة وفقا للقواعد التي حددتها وزارة العلم والتعليم العالي".

وشددت الهيئة أن هذا السماح يخص مواطني الدول التي تعتبر الأوضاع الوبائية فيها آمنة وفقا لتقديرات السلطات الصحية الروسية.

وتشمل قائمة هذه الدول كلا من "مصر وقطر والإمارات وأبخازيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام واليونان والهند وكازاخستان قرغيزستان وكوبا وجمهورية مالديف وجذر سيشال وصربيا وسنغافورا وتنزانيا وتركيا وفنلندا وسويسرا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية وأوسيتيا الجنوبية واليابان".

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