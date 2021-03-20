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سياسي

نائبة: حلول جذرية لمشكلات التوك توك والكهرباء في الواحات وحدائق أكتوبر

السبت 20/مارس/2021 - 11:32 م
إسلام نصير
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ناقشت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع اليوم مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب العديد من مشكلات وشكاوى سكان محافظة الجيزة، خاصة الهرم وأكتوبر والواحات البحرية.

قالت غادة إن الاجتماع أسفر عن إطلاق محافظة الجيزة لحملات مكبرة لمنع سير التوك توك في حدائق أكتوبر وغرب سوميد بالسادس من أكتوبر، مع مصادرة المركبة وعدم الاكتفاء بدفع الغرامة والرجوع لممارسة النشاط مرة آخرى، إضافة إلى التعاقد مع شركة أمن محترفة لإحكام السيطرة على المنطقتين، وفيما يخص ملف النظافة سيتم مضاعفة أعداد متعهدي النظافة وعربات النظافة من 2 إلى 5 عربات بكل مربع، وتخصيص ميزانية قدرها 25 مليون جنيه لأعمال الرصف والأسفلت في مدينة حدائق الأهرام من الداخل والخارج.

وأكدت عضو مجلس النواب أنها طالبت بمناقشة ملف الـ21 محول كهرباء بالواحات البحرية الذين تم تسليمهم لجهاز المدينة منذ 2012 بتكلفة 3 ملايين جنيه وعدم تشغيلهم حتى الآن، موضحة أن هذا يعد إهدارًا للمال العام وضياع لحقوق أهالي الواحات البحرية، خاصة أن لديهم أزمة إنارة، مطالبة محافظ الجيزة اتخاذ موقف حاسم وعدم السماح بالمماطلة وإلقاء المسؤولية بين الجهات التنفيذية.

وطالبت نائبة التنسيقية بحل جذري لمشكلة محطة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال جدول زمني تحدده المحافظة مع الجهات المعنية، مشددة على أنها ستتابع من خلال زيارات ميدانية تنفيذ الجدول الزمني بمراحله على أرض الواقع.

على الفور، استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للعديد من طلبات النائبة وأعضاء المجلس، ووجه بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الأعمال المتفق عليها، وبحث باقي الطلبات والمقترحات خلال الأيام القادمة، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع النواب وتحقيق مطالبهم كونها حق أصيل للمواطن.

جاء ذلك بحضور محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة والنواب والدكتورة غادة علي، ومايسة عطوة ونافع عبدالهادي، ومحمد سلطان، وعمرو القطامي، وابتهاج الطوخي.

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