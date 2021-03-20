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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة الوحدة الليبية تقترح ميزانية بـ111 مليار دينار لعام 2021

السبت 20/مارس/2021 - 08:33 م
حكومة الوحدة الوطنية
حكومة الوحدة الوطنية الليبية
محمد عمر
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السبت، عن أن ‏مشروع ميزانية 2021 المقدم من قبلها لمجلس الدولة، استند على تقدير تصدير 1.1 مليون برميل بسعر 50 دولارا للبرميل، ليكون إجمالي الميزانية المقترحة 111 مليار دينار.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة في بيان مساء اليوم، أن ‏الباب الأول من الميزانية وهو المرتبات، تضمّن زيادة 20% لموظفي الدولة التي أقرّها المجلس الرئاسي السابق.

و‏خصص للكهرباء (دعم الإنارة) 960 مليون دينار من الباب الرابع "الدعم"، و4.500 مليارات لمشروعات الكهرباء من الباب الثالث "التنمية"، و700 مليون للصيانة من الباب الخامس "الطوارئ".

كما خصص ‏مشروع الميزانية 1.400 مليار لمجابهة كورونا من الباب الخامس، و3.500 مليارات للأدوية و600 مليون للنظافة و350 مليون للصرف والمياه من الباب الرابع.

وإلى جانب ذلك ‏‏تضمنت الميزانية المقترحة 100 مليون لمفوضية الانتخابات من الباب الخامس "الطوارئ"، و100 مليون لبرامج الشباب من الباب الثالث، و1.600 مليار للدراسات العليا والبعثات. ‎

وأخيرا ‏خصصَ مشروعُ الميزانية 6.200 مليارات لعلاوة الزوجة والأبناء من الباب الرابع، و2.400 مليار لمشاريع إعادة الإعمار من الباب الثالث.

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