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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات رمضان2021.. أحداث مسلسل اللي مالوش كبير وقنوات العرض

السبت 20/مارس/2021 - 09:02 م
اللي مالوش كبير
اللي مالوش كبير
منار إبراهيم
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انتهت الفنانة ياسمين عبد العزيز من تصوير مسلسلها الجديد «اللي مالوش كبير» الذي تخوض بطولته بمشاركة زوجها الفنان أحمد العوضي، والمقرر أن يخوضا به السباق الرمضاني المقبل، ويعتبر التعاون الأول لهما معًا بعد إعلان زواجهما رسميًا.

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير


وتستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز لتجسيد دور جديد مختلف عما قدمته من قبل أمام زوجها الفنان أحمد العوضي، وكان شرطهما قبل التعاون سويا ألا يسلط المسلسل الضوء على حياتهما الشخصية تمامًا، وأن تكون أحداثه شيقة ومثيرة لتجذب الجمهور منذ انطلاق الحلقة الأولى، وهو ما فعله المؤلف عمرو محمود ياسين بالفعل واستكمل المسيرة المخرج مصطفى فكري الذي أخرج لها مسلسلها الماضي "ونحب تاني ليه".

وتجسد ياسمين دور "غزل" التي تقع في العديد من الأزمات منذ بداية العمل بسبب الخلافات مع الأسرة التي تجبرها على أشياء لا ترضيها ومنها الزواج من رجل يجبرها حيث تلعب الفنانة عايدة رياض، دور أم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهي أم طماعة لا تهمها مصلحة ابنتها بقدر ما تهتم بالأموال، لذلك تساعد والدها والذي يجسد دوره الفنان محمد عبدالعظيم في إجبارها على الزواج من رجل أكبر منها بكثير، لكونه رجل أعمال وصاحب نفوذ، وهو الفنان خالد الصاوي.

قصة مسلسل اللي مالوش كبير


وبالفعل تتزوج ياسمين عبدالعزيز "غزل" من الصاوي، وتدخل فى صراع مع والدها بسبب قسوته عليها، ضمن أحداث مسلسل اللي مالوش كبير،  ولكنها تستطيع خلال الأحداث التخلص من هذه الأزمات وتهرب منها وفي طريقها تتعرف على "سيف الخديوي" الذي يجسده الفنان أحمد العوضي الذي يعمل مع مجموعة من رجاله من الفنانين الشباب وتنشأ بينهما علاقة عاطفية تتطور مع الأحداث ويواجهان المشكلات معا في محاولة للتخلص منها.

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قنوات عرض مسلسل اللي مالوش كبير


ويعرض مسلسل "اللي مالوش كبير" على شبكة قنوات CBC وCBC دراما وذلك بشكل حصري مثلما عرض مسلسل "ونحب تاني ليه" العام الماضي في الشهر الكريم أيضًا، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة واتش إت الإلكترونية، والعمل من بطولة كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان وعايدة رياض ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز ومجدي كامل وبدرية طلبة وأحمد سعيد عبد الغني وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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