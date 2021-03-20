18 وفاة و7668 إصابة بكورونا في هولندا

أعلنت هولندا اليوم السبت عن تسجيل 18 حالة وفاة، بالإضافة إلى 7668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية.وذكر المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16263 حالة وفاة و1194817 إصابة بالفيروس التاجي.