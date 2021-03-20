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محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس النواب يلزم الدولة بدعم 4 قطاعات

السبت 20/مارس/2021 - 03:28 م
مجلس النواب
مجلس النواب
منى هيبه
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ألزم مجلس النواب الدولة بدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، تلتزم الدولة بحمايتها.

جاء لك في إطار التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة المشكلة من من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، في إطار تعديل قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس".

وألزمت التعديلات الدولة بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل علة زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، مشددًة على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالاتت، مع العمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

يأتي ذلك لتنفيذ الهدف من تعديل القانون والذي يسعى إلى تحفز الاستثمار وجذب رؤس الأموال الأجنبية والمحلية، لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوى النمو الاقتصادي للدولة.

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