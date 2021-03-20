1780 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 27 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".كما أعلنت "الكيلة" تسجيل 1780 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1695 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت "الكيلة"، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أوضحت الكيلة وجود 192 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.