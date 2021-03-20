75 وفاة و7540 إصابة بكورونا في إيران

أعلنت إيران، اليوم السبت، عن تسجيل 75 حالة وفاة، بالإضافة إلى 7540 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريح صحفي، إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 61724 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1793805 حالات.وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أن حالات الشفاء بلغت 1536606 حالات في عموم البلاد.وتشهد إيران منذ فترة موجة ثالثة من تفشي (كورنا)، في ضوء تصاعد عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء الفيروس.