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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الزراعة يوقف صرف أسمدة الموسم الشتوي 48 ساعة

السبت 20/مارس/2021 - 12:29 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقف صرف الأسمدة الشتوية اعتبارا من اليوم السبت لموسم 2021، وبدء حصرها بالجمعيات الزراعية استعداد لزراعات الموسم الصيفي الجديد.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تقرر وقف صرف الأسمدة الشتوي بالمحافظات، للبدأ في حصرها بالجمعيات الثلاثة "الإصلاح، الاستصلاح، الائتمان" استعدادا لموسم الزراعات الصيفي الجديد، عل أن يستمر قرار الوقف 48 ساعة لحين نهاية الحصر، مشير إلى أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة بمراجعة جميع حصص الشركات، وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة الصيفية.

وأضاف، أنه تم تغطية احتياجات السوق من الأسمدة لجميع الزراعات الشتوية، ولا توجد اختناقات بالسوق، لافتا إلى أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بالمتابعة الدورية وحصر الأسمدة الشتوية المتبقية وتكثيف اللجان المرورية المتخصصة بمتابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات، مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، كما هناك غرف مركزية ولجان معاينة مع تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المزارعين على الأرقام: 0233373421 -0233373359، تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

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