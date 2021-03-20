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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تقترب من تطعيم أكثر من نصف سكانها البالغين باللقاح المضاد لكورونا

السبت 20/مارس/2021 - 10:32 ص
كورونا
كورونا
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اقتربت بريطانيا من تجاوز علامة فارقة رئيسية في التطعيم ضد فيروس "كورونا"؛ وذلك بتطعيم أكثر من 50% من سكانها البالغين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس.

وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، اليوم السبت، أن البيانات الحكومية التي صدرت حتى 18 مارس تشير إلى أن 49،9 % من سكان المملكة المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما يحتاج الأمر إلى 73 ألف تطعيم إضافي لتجاوز علامة المنتصف.

يأتي ذلك بعد أن تلقى رئيس الوزراء بوريس جونسون جرعته الأولى من لقاح "أكسفوردأسترازينيكا" مساء الجمعة.

وحصل جونسون على جرعته الأولى في الوقت الذي أصبحت فيه إنجلترا أول دولة من بين الدول الأربعة المكونة للمملكة المتحدة تتجاوز العلامة الفارقة بتطعيم 50 % من السكان البالغين، بحسب الصحيفة.

ووفقا لبيانات هيئة الخدمات الصحية بإنجلترا، تم إعطاء ما مجموعه 22 مليونا 337 ألفا و590 شخصا الجرعة الأولى حتى 18 مارس. ويعادل ذلك 50،5 في المائة من سكان إنجلترا الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، بناءً على أحدث التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني.

وسجلت بريطانيا منذ بداية الجائحة 4 ملايين و285 ألفا و684 حالة كوفيد-19، فيما بلغت الحصيلة الرسمية لضحايا الجائحة في البلاد 126 ألفا و26 شخصا، بحسب آخر البيانات الرسمية الصدارة أمس.

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