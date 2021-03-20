سعر اليورو اليوم السبت 20-3-2021

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك HSBC

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر اليورو اليوم في بنك cib

على المستوى المحلي، يعرض بنك مصر إيران أعلى سعر صرف لليورو الأوروبي مقابل الجنيه في السوق المحلية عند 18.74 جنيه للبيع، وتعرض بنوك الإسكندرية وأبوظبي الأول والأهلي المتحد أقل مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.56 جنيه للشراء.استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.70 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية للشراء والبيع داخل فروع بنك مصر؛ مستوى 18.70 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.واستقر سعر صرف اليورو اليوم، مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، عند 18.72 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.حققت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم مستوى 18.72 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.وجاء اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية بسعر 18.72 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.