سعر اليورو اليوم السبت 20-3-2021
السبت 20/مارس/2021 - 06:50 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري خلال التداولات الصباحية.
سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت 20-3-2021
على المستوى المحلي، يعرض بنك مصر إيران أعلى سعر صرف لليورو الأوروبي مقابل الجنيه في السوق المحلية عند 18.74 جنيه للبيع، وتعرض بنوك الإسكندرية وأبوظبي الأول والأهلي المتحد أقل مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.56 جنيه للشراء.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصرياستقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.70 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصرسجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية للشراء والبيع داخل فروع بنك مصر؛ مستوى 18.70 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك HSBCواستقر سعر صرف اليورو اليوم، مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، عند 18.72 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهليحققت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم مستوى 18.72 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك cibوجاء اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية بسعر 18.72 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.
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يذكر أن هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا كما يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون اضافة الي أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا كما يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون اضافة الي أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.