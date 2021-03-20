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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 20-3-2021

السبت 20/مارس/2021 - 06:50 ص
اليورو
اليورو
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري خلال التداولات الصباحية.

سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت 20-3-2021


على المستوى المحلي، يعرض بنك مصر إيران أعلى سعر صرف لليورو الأوروبي مقابل الجنيه في السوق المحلية عند 18.74 جنيه للبيع، وتعرض بنوك الإسكندرية وأبوظبي الأول والأهلي المتحد أقل مستوى للعملة الأوروبية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.56 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند مستوى 18.70 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في السوق المصرية للشراء والبيع داخل فروع بنك مصر؛ مستوى 18.70 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

واستقر سعر صرف اليورو اليوم، مقابل العملة المحلية المصرية، داخل فروع HSBC، عند 18.72 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

حققت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي اليوم مستوى 18.72 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي أكبر مصرف خاص في السوق المحلية المصرية بسعر 18.72 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.

قد يهمك.. أسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنوك المصرية

يذكر أن هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي ويتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا كما يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون اضافة الي أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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