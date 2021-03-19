«التخطيط»: 129 مليون جنيه لمشروعات الطرق ببورسعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تنفيذ عدة مشروعات لتسهيل حركة المرور والحد من الازدحام بمحافظة بورسعيد بتكلفة إجمالية قدرها 129.3 مليون جنيه.ولفتت وزارة التخطيط وفقًا لتقرير حصلت عليه «الدستور» إلى أن المشروعات شملت إنشاء تقاطع طريق 3 يوليو جنوب بورسعيد بتكلفة 67 مليون جنيه، إنشاء عدد 4 كباري على مصرفي الرسوة وبورسعيد بتكلفة 12.3 مليون جنيه، رصف طريق المعاهدة بدءًا من كوبري الرسوة حتى تقاطع طريق المعاهدة مع الطريق الدائري بورسعيد – دمياط بتكلفة 50 مليون جنيه.