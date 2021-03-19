«الإحصاء»: 181.3 مليون دولار لاستيراد صابون ومستحضرات تنظيف خلال عام كورونا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت كميات من صابون ومستحضرات تنظيف بلغت 181.3 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 212.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه.ولفت تقرير جهاز الإحصاء إلى أن واردات مبيدات حشرية بلغت 198 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 224.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.