اليابان: قادة مجموعة السبع يدعمون تقديم مساعدة إضافية للدول منخفضة الدخل

دعم قادة الماليين لمجموعة الدول السبع الأكثر ثراء، تقديم مخصصات جديدة لحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي بمساعدة الدول منخفضة الدخل، وفق لما أعلنه وزير المالية الياباني تارو آسو.وأضاف «آسو» الذي تحدث للصحفيين بعد حضور اجتماع افتراضي اليوم، مع نظرائه من دول مجموعة السبع، أن الوزراء أيدوا أيضا تمديد مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.