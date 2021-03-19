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سياسي

طلب إحاطة لوزير العدل حول عدم إعلان نتيجة مسابقة وظائف الشهر العقارى

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:05 م
محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
إسلام نصير
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تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير العدل بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الوظائف للشهر العقاري منذ عام 2016 حتى الآن، على الرغم من مشهد الزحام الدائم بمكاتب الشهر العقاري؛ بسبب العجز في أعداد العاملين.

كما تقدم «إسماعيل» بطلب إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يشمل عرض استغاثة أهالى منطقة "«وينجت» لمنع سير «التكاتك» في الشارع الرئيسي، والغاء نقاط جمع القمامة من الشارع ودراسة إمكانية تحويل الشارع اتجاه واحد.

وقال «إسماعيل»، إنه تم عرض بعض المقترحات التي يمكن أن تكون حلول واقعية للمشكلة انطلاقًا من مفهوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، سياسة بمفهوم جديد، مؤكدًا أن المحافظ أصدر القرار رقم 61 لسنة 2021، وكلف اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الاسكندرية، برئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها رئيس حي شرق والجهات المعنية، لمناقشة الحلول المقترحة لتنفيذ مطالب أهالي «وينجت» وكيفيه تنفيذها، موجهًا الشكر لمحافظ الإسكندرية وكل قيادات المحافظة علي ما يبذلوه من جهد لتلبية احتياجات المواطنين.

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