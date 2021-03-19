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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان: الصين تعزز قدراتها لمهاجمة وحصار الجزيرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:37 م
الجيش الصيني
الجيش الصيني
منار أحمد
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قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم، إن الصين تعزز من قدرتها لمهاجمتها وحصارها، وأن بكين تعمل على نشر صواريخ بعيدة المدى لمنع القوات الأجنبية من تقديم المساعدة في حالة الحرب.

وحذرت الوزارة من أن الصين تنشر تعزيزات حربية في «المنطقة الرمادية» لإخضاع الجزيرة التي تطالب الصين بأحقيتها فيها، سعيا منها لإنهاك تايوان بالمناورات والأنشطة المتكررة قريبا من مجالها الجوي ومياهها.

وورد في التقرير أن «الصين تواصل تحديث جيشها ورفع قدراته».

وذكر التقرير أن بمقدور الصين أن تغلق بشكل جزئي موانئ تايوان الرئيسية وممراتها البحرية وتقطع عنها سبل النقل البحري، بينما يهدف نشرها للصواريخ بعيدة المدى إلى منع القوات الأجنبية من تقديم الدعم لتايوان.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إقليما تابعا لها، وصعدت نشاطها العسكري خلال الأشهر الأخيرة، سعيا منها لتأكيد سيادتها عليها والتعبير عن استيائها من الدعم الذي تقدمه لها واشنطن.

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