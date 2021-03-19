إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

وقع حادث تصادم سيارتين ملاكي عند الكيلو 80 بطريق أبوسمبل أسوان، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.وتلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي عند الكيلو 80 بطريق أبوسمبل أسوان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات أسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.