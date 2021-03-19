9 أعراض جديدة للموجة الثالثة من كورونا (إنفوجراف)

أوصت منظمة الصحة العالمية، باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي، وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن أحدث أعراض الموجة الثالثة من وباء كورونا، جاء فيه أنه بجانب أعراض الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس هناك 9 أعراض جديدة.