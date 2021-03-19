بلينكن يشارك في قمة الناتو ويلتقي مسؤولين أوروبيين

يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بروكسل من الإثنين إلى الخميس للمشاركة في اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولقاء مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن الغرض من اللقاءات "إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها وشركائها الأوروبيين فيما يتعلق بأهدافهم المشتركة".وسيشارك بلينكن في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يومي 23 و24 مارس، كما سيلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.وأوضح نيد برايس أن بلينكن سيتطرق خلال اجتماع الناتو إلى "مخاوفه حيال الصين وروسيا والتغيّر المناخي والأمن الإلكتروني ومكافحة الإرهاب والأمن الطاقي"، أما لقاءاته مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي فستتناول أساسا جائحة كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي و"تعزيز الديموقراطية".بعد لقائه افتراضيا مع نظيريه الكندي والمكسيكي، وزيارة اليابان وكوريا الجنوبية، يواصل وزير الخارجية الأميركي جولته بين حلفاء الولايات المتحدة والحرص على ترجمة التزامات الرئيس جو بايدن إلى أفعال تعزز الروابط التي وهنت خلال حكم دونالد ترامب، وسيلتقي أنتوني بلينكن خلال الزيارة مع نظيرته البلجيكية صوفي ويلماس.