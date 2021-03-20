سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-3-2021

يعرض لكم " الدستور
" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل التي تشمل سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-3-2021 في البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-3-2021 في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وتداول سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
وشهد سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.07 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.23 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في قناة السويس
وتداول سعر الريال السعودي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
وشهد سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.