سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-3-2021

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في قناة السويس

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.وتداول سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.وشهد سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.07 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.23 جنيه.وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.وتداول سعر الريال السعودي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.وشهد سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.