جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

تتعرض مناطق كاملة في شرق أستراليا إلى غزو من فئران تلتهم المحاصيل وتجتاح المساكن، ما يثير ردود فعل كثيرة لأناس يعبّرون عن ذعرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وتحدث المزارعون في ولاية نيو ساوث ويلز عن "ازدياد هائل" في هذه القوارض الصغيرة التي تفتك بإهراءات الحبوب والحظائر والمساكن، وفق جمعية مزارعي الولاية.وتظهر فيديوهات التقطتها عائلة مويريس المقيمة في مدينة غيلغاندرا الواقعة على بعد خمس ساعات بالبر شمال غرب سيدني، آلاف الفئران تتنقل بين الأنابيب والآلات.وأثارت هذه الصور حالة ذعر عبر عنها كثر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وعلق أحدهم عبر فيسبوك على فيديو نشرته ميلاني مويريس "هذا هو الكابوس بعينه، لا أستطيع حتى مشاهدة الفيديوهات".