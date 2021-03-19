النيابة تطلب التحريات فى حريق مصنع زيوت مواد بترولية في أرض اللواء

طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع داخل مصنع مازيوت مواد بترولية في منطقة أرض اللواء، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما انتدبت المعمل الجنائ، لبيان أسباب اشتعال النيران، وإجراء حصر بحجم الخسائر.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق مصنع زيوت بمنطقة أرض اللواء، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتجرى عمليات تبريد الحريق وسط تمركز سيارات الإطفاء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.