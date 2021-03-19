التحذيرات الثلاثة .. تفاصيل اجتماع رئيس الشاباك مع أبو مازن

أفادت القناة الإسرائيلية (12) صباح اليوم أن ناداف أرجمان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي -الشاباك اجتمع سراً الأسبوع الماضي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونقل له رسالة تحذير اسرائيلية شديدة اللهجة ترتبط بثلاثة قضايا والتي حسب رأيه "خرجت تماما عن السيطرة".القضايا الثلاثة هي : جهود السلطة الفلسطينية دفع التحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الدولية الجنائية، نية حركة فتح خوض الانتخابات للمجلس التشريعي في مايوالمقبل في قائمة مشتركة مع حركة حماس، والاتفاق المتوقع لتشكيل حكومة مشتركة بين فتح وحماس.وذكر التقرير أنه في المقابل للحديث بين أرغمان وأبو مازن، وصل أيضا ممثل عن الادارة الأمريكية سرا إلى المقاطعة في رام الله وقام بتسليم أبو مازن رسالة مشابهة.وافاد التقرير أن إسرائيل والولايات المتحدة لديهما مخاوف من أن المفاوضات بين فتح وحماس في القاهرة هذا الأسبوع ستؤدي إلى تعزيز مكانة حماس مجدداً في الضفة الغربية وحصولهم على وزارات في الحكومة الفلسطينية. نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ناصر العاروري عرض على ممثل فتح جبريل الرجوب صيغة بموجبها قائمة مشتركة لكلا التنظيمين ، تخصص لكل جهة 40% من المقاعد والـ20% الباقية تخصص لأحزاب صغيرة.وذكرت القناة (12) أن لديها معلومات أن أبو مازن نفسه أوضح للرجوب أنه غير مستعد لقبول هذه الصيغة، وإنما فقط تقسيم يضمن لحركة فتح 51% من المقاعد، المفاوضات بين الجانبين من المفترض أن تستمر خلال الفترة القادمة