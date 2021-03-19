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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة البحر الأحمر تناقش استعدادات رمضان

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
علي عواد
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عقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحرالأحمر، اجتماعًا بمديري المستشفيات والإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم وخطط العمل بالمستشفيات خلال الشهر، ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكلف وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع، مديرى الادارات بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية ومتابعة الخطط الموضوعة لذلك والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وتوفير المخزون الاستراتيجي للمستشفيات المركزية والوحدات الصحية والاطمئنان على سلامة جميع الأجهزة وتوافر الأكسجين.
 
وأكد مرعي في بيان له، على توافر الطعوم والأمصال وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته وتواجد أفراد الأطقم الطبية ملتزمون بالزي الرسمي والواقيات الشخصية، لا فتًا الي انه تم مناقشة مؤشرات الأداء بجميع المستشفيات  وكيفية التعامل مع المرضى وحسن استقبال المرضى، ومناقشة آخر مستجدات الوضع الحالى لاستقبال المستشفيات لحالات اشتباه كورونا من المترددين عليها وايضا تم مراجعة أرصدة الاكسجين بالمستشفيات والتى يتم متابعتها على مدار الساعة.
 
وأوضح البيان، أنه تم مراجعة الأجهزة الطبية وحالتها بالمستشفيات وماتم من إجراءات حول صيانة الأجهزة وتم مناقشة تقارير المرور وما تم من إجراءات لتلافي السلبيات، كذلك التنسيق بين إدارة الرعاية الأساسية والعلاج الحر لمتابعة حالات العزل المنزلى، والتنسيق مع المستشفيات والعيادات الخاصة، كما تم التنبيه بتكثيف دور الرائدات الريفيات بحملات توعية من منزل الى منزل بأهمّيّة الإجراءات الاحترازية وإرشادات مكافحة العدوى والنظام الغذائيّ المناعي مع الدعم النفسي لهم ولذويهم.

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