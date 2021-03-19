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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:29 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 آلاف و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 648 ألفًا و66 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 13 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 12 ألفًا و900 فاة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة الغذاء والدواء في الفلبين عن موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك- في" الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا، والذي أظهر معدل فعالية بنسبة 91%، ليصبح رابع لقاح تقر الفلبين استخدامه لحالات الطوارئ.

وأعلنت السلطات الفلبينية، أمس، عن تعليق دخول الأجانب وبعض المواطنين من الخارج إلى أراضيها مؤقتًا، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا التصاعد المتجدد في حالات الإصابة بكوفيد 19.

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