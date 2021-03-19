إزالة 65 حالة إشغال فى حملة بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمحافظة لرفع الإشغالات بالشوارع والميادين والمرور على المحلات وضبط الأسواق للتأكد من المنتجات المعروضة والالتزام بالأسعار المقررة، وفى ضوء ذلك تم رفع الإشغالات بشارع سعد زغلول وشارع محمد حسن والمحطة.وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر إشغال وتنفيذ إزالة فورية لـ65 حالة إشغال و25 حالة ضبط، وتم التنبيه علي أصحاب المحلات التجارية بضرورة إنهاء كافة إجراءات الترخيص اللازمة لهم والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا.وفى سياق متصل، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات التنموية التي تتم علي أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون مساء أمس الخميس بمتابعة الأعمال التي تتم بشارع سعد زغلول من رفع البلدورات والأرصفة المتهالكة بالشارع تمهيدًا لإنشاء أرصفة وبلدورات حديثة وموحدة علي جانبي الطريق وكذا عمل جزيرة وسطى تتلائم مع طبيعة الشارع تزامنًا وتمهيدًا لأعمال الرصف التي سوف تتم بالشارع بهدف تيسير حركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المدينة باعتبار شارع سعد زغلول من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة.