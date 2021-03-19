ضبط 14730 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية (14730) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14650) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (80) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.كما تمكنت أجهزة الأمن بالوزارة، من تحرير (706) مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، و(171) قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات (1328) شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.