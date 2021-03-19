الحكومة الفرنسية: ما من سبب يدعو لرفض لقاح أسترازينيكا

قال جابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، إنه ما من سبب يدعو بلاده لرفض لقاحأسترازينيكا المضاد لكوفيد- 19.ومن المنتظر أن تستأنف فرنسا استخدام اللقاح، اليوم الجمعة، بعدما قالت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي إنها اقتنعت بأن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر.وعلقت أكثر من 12 دولة منها فرنسا استخدام اللقاح بعد أنباء عن تعرض بعض من تلقوه لاختلال في سيولة الدم.ومن المقرر أن يتلقى رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، لقاح أسترازينيكا اليوم الجمعة.وأعلن كاستكس، أمس الخميس، عن فرض إغلاق جديد لمدة شهر في العاصمة باريس ومناطق أخرى من البلاد بعد تعثر حملة التطعيم وانتشار سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا.