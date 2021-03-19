رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2021 للعاملين بالدولة.. ونسبة زيادة المعاشات

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور فرحة عامة بين كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة لذلك يسارع الكثير منهم بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة نسب زيادة معاشات المتقاعدين ومبلغ الحد الأدنى للأجور شهريا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد تطبيق زيادة المرتبات 2021 للعاملين بالدولة 

زيادة المرتبات 2021 للعاملين بالدولة

في إطار رفع المستوى المعيشي لموظفي الدولة والعاملين بالجهاز الإداري وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه شهريا إلى 2400 جنيه بنحو 37 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2021 _ 2022 أى في 1 يوليو المقبل وذلك بإقرار علاوتين بتكلفة تبلغ 7.5 مليار جنيه الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

موظفي القطاع الخاص و رفع الحد الأدنى للأجور في مصر

لا ينطبق رفع الحد الأدنى للأجور والذي تم تحديده ب 2400 جنيه على القطاع الخاص حيث أن المنوط بتحديد الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع الخاص هو المجلس القومي للأجور وفقا لنص المادة رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بما يتناسب مع نفقات المعيشة وإيجاد وسائل التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للمعاملين بالقطاع الخاص.

اقرأ أيضاً 


تعرف على نسبة زيادة المعاشات الجديدة

أصبح موعد تطبيق زيادة المرتبات 2021 للعاملين بالدولة ونسبة زيادة معاشات المتقاعدين هى حديث كافة أطياف المجتمع خلال الآونة الأخيرة حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضاً بزيارة قيمة المعاشات الشهرية إلى 13%، وذلك بإجمالي 31 مليار جنيه شهريا، وذلك في إطار ضمان حياة كريمة المتقاعدين من العمل لبلوغهم سن المعاش عقب إتمام الموظف 60 سنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان


الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

الإمارات وكوريا الجنوبية تحتفلان بـ40 عامًا على العلاقات الدبلوماسية

دراسة: لا أدلة على تسبب أسترازينيكا في جلطات دموية

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

الأعلى للثقافة ناعيا شاكر عبد الحميد: ستبقى سيرته العطرة وعلمه

شهادات من الفائزين بـ«الشارقة للإبداع» في ثاني أيام ملتقى الأقصر للشعر العربي

خالد جلال ناعيا شاكر عبدالحميد: ستظل أبحاثه إرثا للمكتبة العربية

رئيس التنمية الثقافية ينعى شاكر عبدالحميد: «كان موسوعة ثقافية»