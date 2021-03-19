موعد تطبيق زيادة المرتبات 2021 للعاملين بالدولة.. ونسبة زيادة المعاشات





زيادة المرتبات 2021 للعاملين بالدولة

في إطار رفع المستوى المعيشي لموظفي الدولة والعاملين بالجهاز الإداري وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه شهريا إلى 2400 جنيه بنحو 37 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2021 _ 2022 أى في 1 يوليو المقبل وذلك بإقرار علاوتين بتكلفة تبلغ 7.5 مليار جنيه الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.





موظفي القطاع الخاص و رفع الحد الأدنى للأجور في مصر

لا ينطبق رفع الحد الأدنى للأجور والذي تم تحديده ب 2400 جنيه على القطاع الخاص حيث أن المنوط بتحديد الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع الخاص هو المجلس القومي للأجور وفقا لنص المادة رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص على إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بما يتناسب مع نفقات المعيشة وإيجاد وسائل التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للمعاملين بالقطاع الخاص.





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تعرف على نسبة زيادة المعاشات الجديدة

أصبح موعد تطبيق زيادة المرتبات 2021 للعاملين بالدولة ونسبة زيادة معاشات المتقاعدين هى حديث كافة أطياف المجتمع خلال الآونة الأخيرة حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضاً بزيارة قيمة المعاشات الشهرية إلى 13%، وذلك بإجمالي 31 مليار جنيه شهريا، وذلك في إطار ضمان حياة كريمة المتقاعدين من العمل لبلوغهم سن المعاش عقب إتمام الموظف 60 سنة.

أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور فرحة عامة بين كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة لذلك يسارع الكثير منهم بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة نسب زيادة معاشات المتقاعدين ومبلغ الحد الأدنى للأجور شهريا، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير