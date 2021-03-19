إنتاج النرويج النفطي يفوق التوقعات الرسمية في فبراير

أظهرت بيانات أولية من مديرية البترول النرويجية اليوم الجمعة أن إنتاج البلاد النفطي تجاوز بقليل التوقعات الرسمية في فبراير.وانخفض إنتاج النفط الخام 0.6 بالمئة مقارنة مع يناير إلى 1.793 مليون برميل يوميا في فبراير، بينما استقرت توقعات مديرية البترول للشهر عند 1.785 مليون.وإنتاج النفط مرتفع 1.8 بالمئة عنه في فبراير 2020.وبلغ الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي في فبراير 321 مليون متر مكعب، بما يتماشى مع توقع مديرية البترول لكنه منخفض عن 341 مليون متر مكعب في نفس الشهر قبل عام.