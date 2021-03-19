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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يبحث مع السفير الإيطالي التعاون في مجال تشغيل خطوط ملاحية

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:12 ص
جريدة الدستور
علا غزال
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التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتينى لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري في مصر لدعم الاقتصاد القومي، مشيدا بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني والثالث الذي انعقد بين مسئولي الجانبين في مجال النقل البحري وكذلك التعاون في مجال تشغيل خطوط نقل بحري بين الموانئ المصرية والموانئ الايطالية لخدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن ايطاليا تعد من اهم الدول التي تستقبل الصادارات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع الى باقي دول اوروبا كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة ايطاليا نحو افريقيا ورحب وزير النقل بالتعاون مع الجانب الايطالي في مجال تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والإيطالية.

كما أكد الوزير على الأهمية الكبيرة لإعادة إحياء وتطوير خط قنا ابوطرطور الذي سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات لافتا إلى انه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد والذي سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع الاقصر قنا الغردقة سفاجا من خلال محطة تبادلية للركاب والبضائع مما يساهم مما يساهم في تعظيم نقل البضائع وكذلك في حركة السياحة بين الاقصر والغردقة.

من جانبه أبدى السيد رئيس شركة سكك حديد ايطاليا باهتمام الشركة الإيطالية بادارة وتشغيل شبكة القطارات السريعة (السخنة مطروح، 6 أكتوبر أسوان، الأقصر الغردقة سفاجا) وأيضًا المشاركة كما ابدت شركة سايبم الايطالية اهتمامها بانشاء الخط السادس للمترو حيث ان الشركة متقدمة ضمن مناقصة تنفيذ مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلي مترو

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارة النقل والشركات الإيطالية خلال الفترة المقبلة لبحث كافة أوجه التعاون التي يمكن البدء فيها وفقا لإحتياجات وزارة النقل المصرية

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