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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الحمى الصفراء».. خطر جديد يهدد الولايات المتحدة

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:30 ص
الحمى الصفراء»
الحمى الصفراء»
إسلام جمال
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كشفت السلطات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن نوع جديد من الباعوض يمكنه نقل الأمراض من الحيوانات إلى البشر.

وكان من المعروف أن نوع البعوض، المعروف باسم ""Aedes scapularis، موجود في أمريكا الوسطى والجنوبية، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

ووفقًا لما ذكره الباحثون، فالأعداد الخاصة بهذا النوع من البعوض كبيرة جدًا، حيث ينتشر بشكل كبير فى الولايات المتحدة.

وأوضح الباحثون، أن البعوض يمكنه أن ينقل الأمراض بشكل أكبر من أى حيوان أو حشرة أخرى، الأمر الذى جعل السلطات الصحية تعمل بكل جهد للقضاء عليه.

وفقًا لـ ABC News، تم العثور أيضا على نفس النوع من البعوض في البرازيل مصابة بالحمى الصفراء أو فيروس التهاب الدماغ الخيلي الفنزويلي.

وأشار الباحثون، أن الحمى الصفراء، التي يوجد لقاح لها، يمكن أن تسبب الحمى والقشعريرة والغثيان والصداع، من بين أعراض أخرى.

وأوضح العلماء، أنه لا يوجد علاج للحمى الصفراء، التي اجتاحت الولايات المتحدة عدة مرات في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

ويُعتقد أن بعوضة Aedes scapularis قد نشرت فيروسين على الأقل في الماضي، وهي ناقل محتمل لفيروسات أخرى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 262 شخصًا ماتوا من الحمى الصفراء في البرازيل من ديسمبر 2016 إلى مايو 2017، وتوفي 483 شخصًا من ديسمبر 2017 إلى مايو 2018، وتوفي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019.

يمكن أن يكون فيروس التهاب الدماغ الخيلي الفنزويلي قاتلًا للحمير والخيول والحمر الوحشية، ولكنه عادةً ما يعطي البشر أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا فقط.

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