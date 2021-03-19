الحكومة اليمنية ترحب بإدانة مجلس الأمن الدولى التصعيد الحوثى فى مأرب

رحبّت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذى أدان خلاله التصعيد الحوثي في مأرب، مؤكدة على موقفها في التعامل الإيجابي مع الدعوات الدولية للتهدئة.وذكرت موقع قناة (العربية) الاخبارية، أن ذلك جاء خلال بيان وزارة الخارجية اليمنية، والتي أعربت عن دعمها للبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية في المحافظة، واستخدام الأطفال، وكذلك الهجمات على السعودية.وشددت على موقف الحكومة اليمنية الثابت في التعامل الإيجابي مع كل الدعوات الدولية للتهدئة واستئناف مسار الحل السياسي في البلاد.يذكر أن اجتماع لمجلس الأمن كان قد أعرب - خلاله أعضاء المجلس - عن قلقهم بشأن التطورات العسكرية في أماكن أخرى من اليمن، ومن عدم إحراز أي تقدم في عملية السلام والذي يمكن أن يستغل من قبل الإرهابيين في اليمن.وطالب الأعضاء بالمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، مجددين دعمهم لسيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.