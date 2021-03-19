سلافيا براغ التشيكى يبلغ ربع نهائى الدورى الأوروبى

تأهل فريق سلافيا براغ التشيكي إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بهدفين نظيفين، في إياب دور الـ١٦ للمسابقة الأوروبية.وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين يوم الخميس الماضي بالعاصمة التشيكية براغ، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة ١-١، ليتأهل سلافيا براغ لدور الثمانية للدوري الأوروبي بنتيجة ٣-١، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.سجل هدفي سلافيا براغ اليوم، بيتر أولاينكا في الدقيقة ١٤، ونيكولاي ستاتسيو في الدقيقة ٧٤، فيما أكمل رينجرز اللقاء بتسعة لاعبين فقط بعد طرد لاعبين اثنين من صفوفه وهما كيمار روفي وليون بالوجن في الدقيقتين ٦١ و٧٣.