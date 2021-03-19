بـ«عمار يا إسكندرية» محمد الحلو يطرب جمهور أوبرا سيد درويش فى ليلة فنية

أحيا النجم محمد الحلو، مساء اليوم الخميس حفلًا غنائيًا، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق الموسيقية بقيادة المايسترو أيمن محي الدين.واستقبل جمهور الإسكندرية الفنان الكبير محمد الحلو وسط حفاوة كبيرة وتصفيق حار؛ فور صعوده على خشبة المسرح، ووجه الحلو التحية لهم "بوحشتوني جمهور إسكندرية الجميل.. وعمار يا إسكندرية".وتغنى الحلو بطبقات صوته المتفردة بباقة مختارة من مؤلفات الطرب الأصيل إلى جانب نخبة من أعماله الخاصة التى حققت جماهيرية واسعة، ومنها "أهيم شوقا.. يا حبيبي كان زمان.. عراف.. ليالي الحلمية.. لأ مش أنا اللي أبكي.. بتلوموني ليه.. أي والله.. وعمار يا إسكندرية" التي تفاعل معها جمهور الأوبرا بالغناء".سبق حفل الفنان محمد الحلو فاصلًا غنائيا لنجمة الأوبرا الفنانة آيات فاروق حيث شدت بمجموعة أغنيات من ألحان زمن الفن الجميل منها " أحن قلب.. بلاش تفارق.. قصص الحب الجميلة.. حبيتك بالصيف..غريب يا زمان..كلمات".وشاركت الفنانة السورية بتول كضيفة شرف للحفل بأغنيتي "قال إيه بيسألوني".. ورائعة الأخوان رحباني "راجعين يا هوى"، كما شاركت صوليست الهارب المتميزة الفنانة ياسمين الحربي بمجموعة ألحان منها "٣سلامات.. خايف مرة أحب".. إلى جانب ميدلي للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.ورفع شباك التذاكر بمسرح دار أوبرا الإسكندرية لافتة كامل العدد قبل موعد الحفل بأيام، حيث أقيم الحفل طبقًا للسعة الاستيعابية المسموح بها مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة من تعقيم وقياس لدرجة الحرارة.