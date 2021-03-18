غلق إدارى لصيدليات مخالفة شروط الترخيص فيىالسويس

كلف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، والدكتورة مريم سلامة مدير عام الصيدلة بالمديرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات غلق الصيدليات المخالفة، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية وحي فيصل لتنفيذ قرار الغلق وذلك لمخالفة هذه الصيدليات شروط الترخيص.وكانت إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة د.مروة محمد مدير إدارة التفتيش الصيدلي، ود. سمر سمير مفتش الصيدليات، قد تأكدا خلال التفتيشات من وقوع مخالفات بهذه الصيدليات وتم تحرير المحاضر اللازمة لها ومن ثم إغلاقها لعدم مطابقتها الشروط.يأتي هذا في إطار الحرص على تفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجئ على كافة المنشآت الطبية بالمحافظة لمراجعة الاشترطات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات وقرارات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بالغلق الإداري لبعض الصيدليات بنطاق حي فيصل.