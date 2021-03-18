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تحمى من السرطان.. فوائد لا تعرفها عن القهوة بالكركم

الخميس 18/مارس/2021 - 11:42 م
القهوة بالكركم
القهوة بالكركم
إسلام جمال
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يُعد الكركم من التوابل الأساسية في المطبخ المصري، ولكن دائما ما يتجنب استخدامه، وأحيانا يستخدم في أضيق الحدود.

يحتوي الكركم على الكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تساهم بشكل أساسي فى الوقاية من العديد من الأمراض الصحية، ونشر موقع "بولد سكاى" الأمريكي، فوائد عديدة لتناول مشروب القهوة بمسحوق الكركم، فيساعد المشروب على تقليل المواد المضادة للأكسدة فى الجسم وبالتالي عدم التعرض لمرض السرطان والسكر.

وبحسب ما جاء فى الموقع، فأن تناول مشروب القهوة بالكركم، يساعد فى خفض الوزن بشكل أساسي، حيث يوجد مادة البوليفينول النشطة بيولوجيا والتي تساعد فى حرق الدهون.

كما يساهم الكركم في محاربة الالتهاب حيث يعتبر كل من الكركمين والكافيين من المركبات المضادة للالتهابات التي قد تساعد في تقليل السيتوكينات الالتهابية في الجسم.

ويساعد أيضا تناول مشروب القهوة بالكركم، على تحسين عملية الهضم وذلك لما يحتويه المشروب من مادة الكركمين كما تساعد القهوة في الحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك يساهم بشكل أساسي فى إمداد الجسم بالطاقة.

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