«التخطيط»: 40 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بكفر الشيخ

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى محافظة كفر الشيخ بتكلفة إجمالية قدرها 40 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروعات استغرقت 3 سنوات.وأوضحت وزارة التخطيط أنه من بين المشروعات توصيل خدمة الصرف الصحي في الكوم الطويل يستفيد منها 24 ألف نسمة، بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه.وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ مشروع آخر لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة قونة لتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين بتكلفة بلغت قيمتها 9.2 مليون جنيه.