ليبيا: حظر تجول لمدة أسبوعين اعتبارًا من الغد

أصدر الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، رئيس اللجنة العليا لمافحة وباء كورونا الخميس، قرارًا يقضي بفرض حظر التجول التام لمدة أسبوعين اعتبارًا من غدٍ الجمعة على الأشخاص والأنشطة التجارية اعتبارًا من السابعة مساءً وحتى 7 صباحًا.وأوضح قرار الناظوري، الذي حمل رقم 3 لسنة 2021، أنه يستثنى من الحظر المفروض بموجب أحكام المادة السابقة، الصيدليات والعيادات الخاصة والعامة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن اللجنة لاستشارية الطبية العليا.كانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت أمس، اكتشاف حالات إصابة بسلالة جنوب أفريقيا المتحورة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا إنه تبين من خلال الكشف على 32 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بمدينة مصراتة غربي البلاد، أن 15 عينة منها كانت من النوع الجديد المتحوّر المعروف بطفرة جنوب أفريقيا بالإضافة إلى طفرة لندن.أشار المركز، في بيان، إلى تأكد ظهور التحور معمليًا لأول مرّة في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار أن هذا النوع يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع.وذكر أن اكتشاف وجود هذه الأنواع المتحورة في ليبيا قد يفسّر ما يحدث حاليًا من سرعة انتشار هذا الوباء وتفاقم الوضع الوبائي بصورة خطيرة، وربما يكون السبب في ارتفاع أعداد الحالات المصحوبة بمضاعفات خطيرة أدت إلى زيادة في ارتفاع نسبة الوفيات في الأسابيع الأخيرة.وأوضح أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرًا من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.