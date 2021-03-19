سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 19-3-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 19-3-2021

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم



سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك، سعره عند الشراء 4.2329 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.2827 جنيه مصري.



سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك، سعره عند الشراء 4.2329 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.2827 جنيه مصري.





بلغ سعر الدرهم، اليوم، في البنك، عند الشراء 4.2593 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2954 جنيه مصري. سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم





سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2400 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2900 جنيه مصري.



بلغ سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2329 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2827 جنيه مصري.





تابع أيضاً:

سعرالريال السعودي اليوم الجمعة 19-3-2021 (dostor.org)



سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم





سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم وصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك، عند الشراء 4.242 جنيه مصري وبلغ سعره عند البيع 4.283 جنيه مصري.

سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2554 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2910 جنيه مصري.

تقدم «الدستور» سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 19-3-2021، ويبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل يوميًا عن أسعار الدرهم، لذلك نقدم لكم تقرير يومي يتضمن كافة أسعار الدرهم وفقا لأخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، وتمثل أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، اهتماما للقارئ المصري والعربي يوميًا.ونستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، في البنوك التالية، "البنك الأهلي المصري، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي".ولديكم أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري فى التقرير التالي، كما هو بالتالي: