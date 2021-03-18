طريقة عمل الدجاج بصوص الكاري مع الأرز البرياني

الدجاج بصوص الكاري مع الأرز البرياني وجبة تستحق أن تجربيها لعائلتك في العزومات الكبرى، وعلى مائدة رمضان.المكونات1ك دبابيس دجاج منزوعة الجلد1 بصلة مفرومة3 ملعقة كبيرة زيت1ملعقة كبيرة زبدفلفل أبيض1كوب كريمة لباني2كوب ماء1 كوب حليب½ ملعقة صغيرة كركم1 ملعقة كبيرة كارىبقدونس مفروم للزينة4 كوب أرز11فلفل حار22طماطمالبهارات وهي كمون وقرفه وقرنفل وفلفل اسود وكاري وفلفل اخضر بارد3بصلات مفروم ناعمثوم مدقوق½ كوب زيتعلبة زبادى5 كوب ماء مغلىالطريقة-حمّى الزيت والزبد في مقلاة كبيرة غيرلاصقة ويُقلى البصل حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، يضاف الدجاج وتُقلى مع تقليبها بين الحين والآخر حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.- يُضاف الماء والحليب ومحتويات كيس شوربة كريمة الدجاج كنور إلى المقلاة، ويُحرك ثم يُضاف الكركم والكارى والفلفل الابيض.-يُغلى المزيج مع التقليب المستمرّ.- يُترك المزيج على نار هادئة لمدة 15 دقيقة ثم تضاف الكريمة وتُترك المكونات على نار خفيفة لمدة 5 دقائق إضافية أو حتى ينضج الدجاج.- يُزين الدجاج بالبقدونس المفروم ويُقدم مع ألأرز البريانى.الأرزالبرياني:-- نضع الزيت فى إناء ثم نضع البصل حتى يتحمر ثم نضع الثوم والبهارات.- اضف الفلفل الحار والبارد ونقلب جيدا ثم نضيف الطماطم وصلصة الطماطم ونقلبها حتي يجف الماء ثم نضيف الزبادى ونقلب ثم نضيف الماء المغلى ومكعبات مرقة الدجاج والارز وتقلب المقاديرجيدا مع بعض.- يترك على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.