طريقة عمل الدجاج بصوص الكاري مع الأرز البرياني
الخميس 18/مارس/2021 - 09:59 م
غادة موسىطباعة
الدجاج بصوص الكاري مع الأرز البرياني وجبة تستحق أن تجربيها لعائلتك في العزومات الكبرى، وعلى مائدة رمضان.
المكونات
1ك دبابيس دجاج منزوعة الجلد
1 بصلة مفرومة
3 ملعقة كبيرة زيت
1ملعقة كبيرة زبدفلفل أبيض
1كوب كريمة لباني
2كوب ماء
1 كوب حليب
½ ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة كبيرة كارىبقدونس مفروم للزينة
4 كوب أرز1
1فلفل حار2
2طماطم
البهارات وهي كمون وقرفه وقرنفل وفلفل اسود وكاري وفلفل اخضر بارد
3بصلات مفروم ناعم
ثوم مدقوق
½ كوب زيت
علبة زبادى
5 كوب ماء مغلى
الطريقة
-حمّى الزيت والزبد في مقلاة كبيرة غيرلاصقة ويُقلى البصل حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، يضاف الدجاج وتُقلى مع تقليبها بين الحين والآخر حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.
- يُضاف الماء والحليب ومحتويات كيس شوربة كريمة الدجاج كنور إلى المقلاة، ويُحرك ثم يُضاف الكركم والكارى والفلفل الابيض.
-يُغلى المزيج مع التقليب المستمرّ.
- يُترك المزيج على نار هادئة لمدة 15 دقيقة ثم تضاف الكريمة وتُترك المكونات على نار خفيفة لمدة 5 دقائق إضافية أو حتى ينضج الدجاج.
- يُزين الدجاج بالبقدونس المفروم ويُقدم مع ألأرز البريانى.
الأرزالبرياني:-
- نضع الزيت فى إناء ثم نضع البصل حتى يتحمر ثم نضع الثوم والبهارات.
- اضف الفلفل الحار والبارد ونقلب جيدا ثم نضيف الطماطم وصلصة الطماطم ونقلبها حتي يجف الماء ثم نضيف الزبادى ونقلب ثم نضيف الماء المغلى ومكعبات مرقة الدجاج والارز وتقلب المقاديرجيدا مع بعض.
- يترك على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.
المكونات
1ك دبابيس دجاج منزوعة الجلد
1 بصلة مفرومة
3 ملعقة كبيرة زيت
1ملعقة كبيرة زبدفلفل أبيض
1كوب كريمة لباني
2كوب ماء
1 كوب حليب
½ ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة كبيرة كارىبقدونس مفروم للزينة
4 كوب أرز1
1فلفل حار2
2طماطم
البهارات وهي كمون وقرفه وقرنفل وفلفل اسود وكاري وفلفل اخضر بارد
3بصلات مفروم ناعم
ثوم مدقوق
½ كوب زيت
علبة زبادى
5 كوب ماء مغلى
الطريقة
-حمّى الزيت والزبد في مقلاة كبيرة غيرلاصقة ويُقلى البصل حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، يضاف الدجاج وتُقلى مع تقليبها بين الحين والآخر حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.
- يُضاف الماء والحليب ومحتويات كيس شوربة كريمة الدجاج كنور إلى المقلاة، ويُحرك ثم يُضاف الكركم والكارى والفلفل الابيض.
-يُغلى المزيج مع التقليب المستمرّ.
- يُترك المزيج على نار هادئة لمدة 15 دقيقة ثم تضاف الكريمة وتُترك المكونات على نار خفيفة لمدة 5 دقائق إضافية أو حتى ينضج الدجاج.
- يُزين الدجاج بالبقدونس المفروم ويُقدم مع ألأرز البريانى.
الأرزالبرياني:-
- نضع الزيت فى إناء ثم نضع البصل حتى يتحمر ثم نضع الثوم والبهارات.
- اضف الفلفل الحار والبارد ونقلب جيدا ثم نضيف الطماطم وصلصة الطماطم ونقلبها حتي يجف الماء ثم نضيف الزبادى ونقلب ثم نضيف الماء المغلى ومكعبات مرقة الدجاج والارز وتقلب المقاديرجيدا مع بعض.
- يترك على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.