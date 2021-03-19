ماذا يحدث للمسلم بسبب الصلاة على النبى؟

يبحث الكثير من المواطنين عن فضل الصلاة على النبي وعدد الصيغ للصلاة عليه، وأسهل الطرق التي يكسب من خلالها المسلم الثواب كامًلا وينال جزاء الصلاة على النبي لما فيها الخير الكثير، وذلك عبر المنصات الإلكترونية، حيث تعددت الصيغ الخاصة بالصلاة على النبي حتى وصلت إلى ما يزيد عن الألف صيغة.





فقد جاء عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيهِ عَشْراً». أخرجه مسلم.

فضل الصلاة على النبي

للصلاة على النبي فضل كبير، حيث شرع الله لعباده الصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام ، فقد قال الله جل وعلا: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).





للصلاة على النبي فضل كبير حيث تعددت الفضائل، فإن المصلى على النبي يؤجر بعشر حسنات، ويرفع عشر درجات، يغفر له عشر سيئات، والصلاة على النبي سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة، ويكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه، وتصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.





وتعد الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى، وسبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به، كما تنقذ المسلم من صفة البخل، وسبب من أسباب طرح البركة، كما أنها سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة، ويتقرب بها العبد إلى ربه بفضل الصلاة على النبي، وينال بها المراد في الدنيا والآخرة، وسبب في فتح أبواب الرحمة.





وللصلاة على النبي فضائل عظيمة أيضا، لعل أبرزها: دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم، وسببٌ لدفع الفقر، وتشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم، سببٌ لإحياء قلب المسلم، والتقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

تعددت صيغ الصلاة على النبي، ولكن ذكر العلماء أن أفضلها هي الصلاة الإبراهمية : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».